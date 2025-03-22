Ukrayna’nın AB Üyeliği Ekonomik Risk Taşıyor

ORBAN’DAN UKRAYNA’YA SERT TEPKİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kossuth’a verdiği röportajda, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) hızlandırılmış üyeliğine karşı katı bir tutum sergiledi. Orban, Macaristan’ın bu konuda AB içinde yalnız kaldığını kabul etse de, geçmişteki göçmenlik sorunu gibi zamanla diğer ülkelerin de bu durumu ekonomik açıdan anlayacaklarını savundu. “Ukrayna’nın AB üyeliği, Birlik için ekonomik bir felaket anlamına gelir” diyerek olası üyeliğin Avrupa ekonomisine büyük bir yük getireceğini belirtti.

FINANSAL YÜK VE RİSKLER

Orban, Ukrayna’nın birliğe katılmasının mali açıdan büyük bir külfet yaratacağını ve AB’nin bu maliyeti karşılayabilecek finansal kaynağa sahip olmadığını dile getirdi. Avrupa Komisyonu’nun bu süreçte AB ülkelerinin borçlanmasını önerdiğini hatırlatan Orban, bunun ekonomik olarak riskli bir adım olacağını ifade etti. “Covid-19 pandemisi sırasında alınan büyük kredilerin geri ödeme dönemi yaklaşıyor. 2027-2028 yıllarında hem faiz hem de anapara ödemeleri başlayacak ve bu, AB bütçesinin yaklaşık yüzde 20’sini tüketecek” şeklindeki açıklamasıyla AB’nin yeni borçlanmalara girmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

MACARİSTAN’DAN NET DURUŞ

Brüksel’in Ukrayna’ya askerî ve mali desteği artırma çağrılarına da karşı çıkan Orban, Macaristan’ın ulusal çıkarlarını korumak zorunda olduğunu belirtti. “Üç yıldır Ukrayna’ya ne silah gönderdik ne de mali yardım sağladık” diyerek Macaristan’ın bu konudaki tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.

UKRAYNA SAVAŞININ SONU VE AB ZİRVESİ

Ukrayna’da devam eden savaşın gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Orban, AB içinde savaşın devamına yönelik desteğin azaldığını söyledi. “Herkes bu savaşın kaybedildiğini görebiliyor. Savaşa müdahil olmak başından beri kötü bir karardı” diyerek Avrupa’daki politikaların değişmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, Macaristan, AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının Brüksel’de toplandığı son zirvede, Ukrayna ile ilgili bildiriyi bir kez daha veto etti. Veto edilen belgede, Ukrayna’nın AB’ye hızlandırılmış üyelik süreci ve milyarlarca euroluk askeri destekle ilgili ifadeler bulunuyordu. Orban’ın bu sert tutumu, Macaristan ile AB arasındaki gerilimi artırmakta ve Ukrayna’nın AB üyeliği konusundaki bölünmüş Avrupa tablosunu gözler önüne sermekte.