Ukrayna’nın Mayın Tehlikesi Büyüyor

ABLAKA ALTINDAKİ ŞOSTKA KENTİ

Ukrayna’nın Rus sınırına 50 kilometreden daha az bir mesafede bulunan Şostka kenti, işgalin ilk evrelerinde ablukaya alınmıştı. O günden beri Rus ordusunun sürekli olarak bombardımanlarına ve insansız hava aracı saldırılarına maruz kalıyor. Ancak bu saldırılar sona erse bile, çok daha uzun süre var olabilecek bir tehlike bekliyor: patlamamış mühimmat. Günümüzde Ukrayna, dünyanın en yoğun mayınlanmış ülkelerinden biri haline gelmiş durumda. Ülkenin yaklaşık dörtte biri patlayıcılarla kirlenmiş durumda ve bu alan, İngiltere’den daha geniş bir yüzeyi kapsıyor.

GÜNDELİK HAYATTA TEHLİKE

Şostka ve bağlı bulunduğu Sumi bölgesindeki yollar, ormanlar ve tarlalar artık güvenli bir yer değil. Patlamamış mayınlar ve mühimmat, köylülerin uzun zamandır kullandığı yolları kapanmasına neden oluyor, çocukların oyun alanları ise ölümcül birer tuzak haline dönüşüyor. The Guardian’a konuşan 21 yaşındaki patlayıcı uzmanı Yelyzaveta Kyseliova, “Bir süre önce üzerimizden 40 İHA geçti. Artık bu İHA’lar mayın da bırakabiliyor. Hemen patlamasa bile, her an infilak edebilir” ifadelerini kullanıyor.

İNANILMAZ BÜYÜKLÜKTE MAYIN SAHASI

Birleşmiş Milletler uzmanı Paul Heslop’a göre, Ukrayna topraklarında halihazırda 1 milyondan fazla mayın bulunuyor. Rus güçleri geri çekilirken birçok bölgeyi tuzaklarla doldurdu. Bunun yanı sıra, sadece piyade mayınları değil, araçları hedef alan büyük basınç plakalı mayınlar da kullanıldı. Savaş alanlarındaki patlamamış top mermileri, roketler ve havanlar da yaygın. Uzmanlar, önlerinde daha önce hiç görülmemiş ölçekte ve karmaşıklıkta bir temizleme operasyonu ile karşı karşıya. Resmi verilere göre, işgalin başladığı tarihten bu yana mayınlar ve patlamamış mühimmat nedeniyle yaklaşık bin kişi yaralandı, 359 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölenlerin arasında en az 18 çocuk bulunuyor.