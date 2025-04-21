Ukrayna’nın NATO Üyeliği Hakkında Açıklama

Kiev’in NATO Üyeliği Üzerindeki Tartışmalar Devam Ediyor

ABD’NİN NATO SÜRECİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Ukrayna’nın NATO üyeliği konusundaki tartışmalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg’tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Fox News üzerinden demeç veren Kellogg, Ukrayna’daki olası barış süreci ve ülkenin NATO üyeliği konusunu değerlendirdi.

KÜRESEL BAĞLAMDA HAREKET GECİKMEMELİ

Kellogg, Washington yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili muhtemel ateşkes için çeşitli müzakerelere katıldığını vurguladı. ABD’nin küresel bağlamda dahil olması gereken birçok konunun bulunduğuna dikkat çeken Kellogg, uzun süredir devam eden savaşın sağladığı fırsatları değerlendirmenin önemli olduğunu ifade etti.

NATO ÜYELİĞİNE İLİŞKİN NET UYARI

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecine dair şartların yer aldığı “ön protokol” anlaşmasında arabuluculuk yapacaklarına işaret eden Kellogg, Ukrayna’ya yönelik olarak, “NATO tartışma dışıdır. (NATO’nun) bir parçası olamayacaksınız.” sözleriyle net bir uyarıda bulundu.