“Ukrayna Olmadan Konuşmak İmkansızdır”

KİEV’DE YAPILAN FORUMDA SAVAŞ DEĞERLENDIRMESİ

Zelenski, Kiev’de düzenlenen “Gençler Burada” konulu forumda Rusya-Ukrayna savaşına dair son gelişmeleri ele aldı. ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in 15 Ağustos’ta Alaska’da savaşın sona erdirilmesi üzerine yapacağı görüşmeye dikkat çeken Zelenski, savaşı Ukrayna’da yaşandığını vurguladı. Ukrayna’nın bu tür bir görüşmenin dışında tutulmasında savaşın sona erdirilmesi konusunda bir anlaşmaya varılmasının imkansız olduğunu ifade etti ve “Ama Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak imkansız ve kimse bunu kabul etmeyecek. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (Trump) ve Putin arasında görüşme ikili ilişkileri açısından kesinlikle önemli olabilir ancak biz olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şeyi kabul edemezler” dedi.

LİDERLER DÜZEYİNDE MÜZAKERELER

Müzakerelerin liderler düzeyinde yapılması gerektiğine dikkat çeken Zelenski, savaşın sona ermesi amacıyla Trump ve Putin ile bir araya gelmek istediğini ve böyle bir toplantının gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Zelenski, Ukrayna vatandaşlarının savaş döneminde ülkenin sınırından geçişlerine yönelik olarak yeni bir düzenleme yaptıklarını açıkladı. Şu anda sınır kapılarındaki yaş sınırının 18 olduğunu belirten Zelenski, “Bu sınırın 22’ye çıkarılmasını öneriyorum. Böylece geçişlerde herhangi bir kısıtlama olmayacak” değerlendirmesini yaptı.