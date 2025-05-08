Ukrayna Parlamentosu, Anlaşmayı Onayladı!

Ukrayna Parlamentosu, Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri ile varılan maden anlaşmasını onayladı. Kiev, bu adımın Washington’dan gelecek askeri yardımları artırmasını ve Rusya’ya karşı savaşta avantaj elde etmesini umuyor. Anlaşmaya dair bazı milletvekillerinin itirazı olmasına rağmen, 338 oyla kabul edildi ve ret oyu kullanılmadı.

YENİ BİR MODELİN İLANI

Bazı milletvekilleri, hükümetin anlaşma hakkında yeterli bilgi sunmadığını ve çeşitli tavizlerin ayrıntılarının belirsiz olduğunu vurguladı. Özellikle Ukrayna’nın tekrar inşası için planlanan yatırım fonunun nasıl yönetileceği ve katkıların nasıl sağlanacağına dair sorular gündeme geldi. Ancak Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, bu endişelere cevap vermek amacıyla perşembe sabahı basın toplantısı gerçekleştirdi. Svyrydenko, “Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna ile ABD arasında tarihi Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nı onayladı. Bu belge sadece hukuki bir metin değil. Ana stratejik ortağımızla ilişkimizin yeni bir modeli için temel oluşturuyor.” sözlerini kullandı. Hükümet, fonun birkaç hafta içinde devreye gireceğini bildirdi. Ayrıntıların iki ek belge ile daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

TARİHSEL ZAMANLAMANIN ÖNEMİ

Oylamanın zamanlaması dikkat çekti. Rusya’nın 2. Dünya Savaşı’nda Berlin’deki parlamentoyu ele geçirişinin 80. yıl dönümüne askeri törenle hazırlanmasından sadece bir gün önce yapıldı. Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla Rus topraklarına saldırdığı bu dönemde yaşanan bu gelişme, Kiev’in stratejik pozisyonunu güçlendirmeye yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Rusya’nın ilhak ettiği toprakların Ukrayna tarafından tanınması ve kalıcı tarafsızlık taleplerine karşı Kiev kesin bir dille karşı çıkıyor. Ukrayna, bu şartların kabul edilmesinin teslimiyet anlamına geleceğini ve ülkenin savunmasız kalmasına yol açacağını savunuyor.