Ukrayna, Rusya’ya büyük İHA saldırısı

UKRAYNA İHA SALDIRISI DUYURULDU

Ukrayna’nın istihbarat birimi, geniş çaplı bir İHA saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu operasyonda, Rus hava kuvvetlerine ait A-50, TU-95 ve TU-22 tipi stratejik bombardıman uçaklarının hedef alındığı belirtildi. Söz konusu uçakların, Ukrayna’ya yönelik uzun menzilli füze saldırılarında kullanıldığı ifade edildi.

RUS BOMBARDIMAN UÇAKLARI HEDEFTE

Ukrayna basınına verdikleri bilgide, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU), Rusya’nın iç bölgelerindeki hava üslerinde ’40’tan fazla’ Rus bombardıman uçağını vurduğunu açıkladı. Bu gelişme, savaş boyunca Rusya’ya verilen en büyük hasar olabilir.

BÜYÜK OPERASYONUN DETAYLARI

Ukrayna Güvenlik Servisi, “Rusya’da stratejik bombardıman uçakları toplu halde yanıyor” şeklinde bir açıklamada bulundu. Operasyonun düşman bombardıman uçaklarını imha etmeyi amaçladığı bilgisi paylaşıldı. Operasyon, Ukrayna istihbaratı SBU tarafından “Web” olarak adlandırıldı ve bir buçuk senedir hazırlıkları yapılıyordu. Söz konusu operasyon, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından onaylandı ve SBU Başkanı Vasily Malyuk tarafından yürütüldü.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLER YAYILDI

Ukrayna’nın gerçekleştirilen İHA saldırılarına ait olduğu iddia edilen birçok görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntülerde, İHA’ların pistte duran uçaklara çarpma ve patlama anları gözlemleniyor. Uçakların vurulduğu üssün Rusya’nın Irkutsk bölgesinde olduğu vurgulandı.

MURMANSK’TAKİ SALDIRILAR

Ayrıca, Murmansk yakınlarındaki Olenya Hava Üssü’nde başka uçaklara da saldırı yapıldığına dair raporlar mevcut. Rus medyası, saldırıyı bildirirken hava savunmalarının çalıştığı iddialarını da gündeme getirdi.

RUSYA SALDIRIYI ONAYLADI

Rusya’nın İrkutsk Bölge Valisi Igor Kobzev, Sredny köyündeki bir askeri birliğe İHA saldırısı düzenlendiğini doğruladı. Ancak, saldırıya dair detaylar paylaşılmadı.

RUSYA ALARM DURUMUNDA

Rus basınında yer alan haberlere göre, saldırının ardından Rus lider Putin, güvenlik durumunu görüşmek üzere Güvenlik Konseyi’ni toplayacak.