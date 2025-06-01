Ukrayna Savaşı, Kuzey Kore’ye Avantaj Sağladı

RUSYA VE KUZEY KORE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı için gerekli olan silah ve mühimmat, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için büyük bir fırsata dönüşüyor. Rusya’ya top mermisi gönderen Kim, bu işbirliği sonucunda üst düzey teknoloji silahlar ediniyor. The New York Times’la görüşen Güney Koreli yetkililer ve uzmanlara göre, Rusya sadece yakıt ve gıda değil, aynı zamanda gelişmiş askeri teknolojiler de Kuzey Kore’ye sağlıyor. Bu teknoloji transferi sayesinde Pyongyang, yeni hava savunma sistemleri, yapay zeka ile yönlendirilen insansız hava araçları ve süpersonik füzelerle donatılmış destroyerler üretmeye başlıyor.

ASKERİ TEKNOLOJİDE GELİŞİM

Güney Koreli analistlere göre, Rusya Kuzey Kore’den milyonlarca top mermisi almakta ve bunun karşılığında yeni nesil silah üretiminde yardımcı olmayı planlıyor. Rusya’nın bu işbirliği, Kuzey Kore’nin artık 1960’lardan kalma teknolojiye güvenmek zorunda kalmamasıyla sonuçlanıyor. Bu durum, Kim Jong-un’un Çin lideri Şi Cinping ve ABD Başkanı Trump karşısında daha etkili bir konuma gelmesine katkıda bulunuyor. Güney Koreli uzmanlar, bu gelişmeleri “Kuzey Kore’nin altın çağı” olarak nitelendiriyor.

DENİZDE TECRÜBE KAZANIMI

Kuzey Koreli askerlerin Rusya’nın Kursk bölgesindeki çatışmalara katıldığı ve iki köyün kontrolünü geri almakta görev aldığı belirtiliyor. Askeri birliklerin bu katılımı aylarca gizlenmiş, ancak Nisan sonunda Rus Genelkurmay Başkanı tarafından kamuoyuna duyurulmuş. Kim Jong-un, askerlerini gerçek çatışmalara sokarak deneyim kazandırmayı amaçlıyor ve bu taktik, ülkesine savaşta eğitimli bir kadro sağlıyor. Bağımsız Rus askeri analisti Valery Shiryaev, “Hepsi şu an inanılmaz bir tecrübe kazanıyor. Gazi askerler, ülkenin askeri bilgisine büyük katkıda bulunacak” diyor.

KİM JONG UN’UN ASKERİ FAALİYETLERİ

Son zamanlarda Kim Jong-un’un askeri tesisleri daha fazla ziyaret etmesi ve yeni silah testlerini denetlemesi dikkat çekiyor. Mart ayında, Rusya yardımıyla geliştirilen yeni bir hava savunma sisteminin testini gerçekleştirdi. Nisan ayında ise kızı Kim Ju-ae ile birlikte Kuzey Kore’nin ilk deniz destroyeri Choe Hyon’un denize indirilmesine katıldı. Ancak geminin denize düşmesi ve ağır hasar alması, Kim Jong-un’un “onurunun bizzat zedelenmesine” neden oldu.