Ukrayna Savaşı, Kuzey Kore’ye fırsat sundu

RUSYA- Kuzey Kore İŞBİRLİĞİ FIRSATLAR SUNUYOR

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşta ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmat, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için bir fırsata dönüştü. Rusya’ya top mermisi gönderen “yalnız ülkenin” lideri, bu karşılığında son teknoloji silahlar almakta. The New York Times’a göre, Güney Koreli yetkililer ve uzmanlar, Rusya’nın Kuzey Kore’ye sadece yakıt ve gıda değil, aynı zamanda gelişmiş askeri teknolojiler de sağladığını belirtiyor. Bu teknoloji transferiyle birlikte Pyongyang, yeni hava savunma sistemleri, yapay zeka ile yönlendirilen insansız hava araçları ve süpersonik füzelerle donatılmış destroyerler geliştirmeye başladı.

KUZEY KORE’NİN ASKERİ GÜCÜ ARTIYOR

Güney Koreli analistlere göre, Rusya Kuzey Kore’den milyonlarca top mermisi aldı ve bunun karşılığında yeni nesil silah üretimi için Kuzey Kore’ye destek vermeye başladı. Rusya’nın bu işbirliği sayesinde 1960’tan kalma teknolojiye bağımlı kalmış olan Kuzey Kore, askeri alanda büyük bir gelişim gösterdi. Aynı zamanda Kim Jong-un’un Çin lideri Şi Cinping ve ABD Başkanı Trump karşısında daha fazla güç kazanmasına imkan tanıdı. Uzmanlar, bu durumu “Kuzey Kore’nin altın çağı” olarak değerlendiriyor.

ASKERİ DENEYİM KAZANIMI

Kuzey Koreli askerlerin Rusya’nın Kursk bölgesindeki çatışmalara katılarak iki köyün geri alınmasında rol oynadığı bildirildi. Bu katılımın aylarca gizli tutulduğu, ancak Nisan ayı sonunda Genelkurmay Başkanı tarafından kamuoyuna açıklandığı ifade ediliyor. Kim Jong-un’un askerlerini gerçek çatışmalara sokarak deneyim kazandırmayı amaçladığı bu taktik, uzmanlara göre ülkesine savaşta eğitimli bir kadro kazandırdı. Bağımsız Rus askeri analisti Valery Shiryaev, “Hepsi şu an inanılmaz bir tecrübe kazanıyor. Gazi askerler, ülkenin askeri bilgisine büyük katkıda bulunacak” şeklinde konuştu.

YENİ SİLAH TESTLERİNİN BAŞINDA

Son aylarda Kim Jong-un’un askeri tesisleri daha sık ziyaret etmesi ve yeni silah testlerini yakından denetlemesi dikkat çekti. Mart ayında Rus yardımıyla geliştirildiği düşünülen yeni bir hava savunma sistemini test etti. Nisan ayında ise kızı Kim Ju-ae ile birlikte Kuzey Kore’nin ilk deniz destroyeri Choe Hyon’un denize indirilmesi etkinliğine katıldı. Ancak geminin denize düşmesi ve ağır hasar alması, Kim Jong Un’un ‘onurunun bizzat zedelenmesine’ yol açtı.