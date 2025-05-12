LEDE ŞEHİRDE TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜLER

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği ziyaretten görüntülerin ortaya çıkması, farklı bir tartışmayı başlattı. Bu görüntülerle birlikte liderlerin uyuşturucu kullandığına dair iddialar öne sürüldü.

ZAHAROVA’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, paylaştığı görüntülerde Macron, Merz ve Starmer’ın yer aldığını belirtti. Görüntülerde Macron’un masa üzerindeki beyaz renkteki maddeyi gizlemeye çalıştığı görülüyor. Zaharova, bu maddenin uyuşturucu olduğunu iddia ederek, “Avrupa’nın kaderi her anlamda bağımlılar tarafından belirleniyor” dedi. Ayrıca, 2022 yılında bir Batılı büyükelçiye sorduğu bir sorunu da hatırlatarak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin yıllardır uyuşturucu kullandığını ve bu kişinin nasıl silah alabileceğine dair alınan yanıtın, “Bu, Avrupa Birliği için olağan bir şey” olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYADAKİ DOĞRULAMA ÇABALARI

Zaharova’nın paylaştığı görüntüyle ilgili doğrulama yapmaya çalışan bazı sosyal medya hesapları, masada görünen beyaz nesnenin peçete olduğunu iddia etti. Bu durum, tartışmanın derinleşmesine neden oldu ve liderlerin imajları üzerinde yeni soru işaretleri oluşturdu.