“Ukraynalı Gazeteci İçin Korkunç İddia”

GAZETECİ VİKTORİA ROSHCHYNA’YLA İLGİLİ TUTUKLULUK VE ÖLÜM BİLGİLERİ

Rusya’da tutuklu olduğu dönemde hayatını kaybeden Ukraynalı gazeteci Viktoriia Roshchyna’nın cesedi dün geri iade edildi. Ukrainska Pravda’nın yaptığı habere göre tuhaf şekilde ölen gazetecinin bedeninde pek çok işkence izi vardı ve bazı iç organları eksikti. 27 yaşında hayatını kaybeden Roshchyna, Ağustos 2023’te Ukrayna’nın Zaporizhzhia bölgesinin Moskova tarafından denetlenen kısmına yaptığı haber gezisi sırasında Rus toprakları üzerinden seyahat ettikten sonra kaybolmuştu. 2024 Nisan’ına kadar kaybolmuş durumda kalan Roshchyna’nın babası, Moskova’nın savunma bakanlığından yapılan bir yazılı bildirimle kızının Rusya’da gözaltında tutulduğunu öğrendi.

TUTUKLAMA KOŞULLARI SIRRI

Tutuklanma koşulları kamuoyuna açıklanmadı ve Rusya, Ekim 2024’te bildirilen ölümünü ilk kez bildirdi. Ukraynalı milletvekili Yaroslav Yurchyshyn, gazetecinin cesedinin şubat ayı sonunda gerçekleşen bir takas kapsamında iade edildiğini belirtti. Yurchyshyn, “İşkence ve cesedin durumu göz önüne alındığında, Roshchyna’nın ailesi bir değil, birkaç DNA incelemesi talep etti” ifadesini kullandı.

ÖLÜMÜNDEKİ ŞÜPHELİ İZLER

Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Ukraynalı araştırmacı haber kuruluşu Slidstva’nın ortak soruşturması, Roshchyna’nın Ukrayna’nın güneyindeki Energodar’da tutulduktan sonra birkaç hafta boyunca Rusya’nın elindeki Melitopol şehirinde kaldığını ortaya koydu. Sonrasında Roshchyna, Rusya’nın Taganrog kentindeki bir hapishaneye gönderildi. Burada, tanıklara göre, mahkumlar acımasızca dövülürken, elektrik şoku işkencesine ve zorla aç bırakmaya maruz kaldı. Gazetecinin sağlığı ağır şekilde bozuldu ve beslenmesi durduruldu. Roshchyna, 30 kilogramın altına düştükten sonra gözetim altında hastaneye götürüldü fakat gardiyanların onu hayata döndürme çabaları başarısız oldu.

KORKUNÇ ŞARTLAR VE SAVAŞ SUÇU SORUŞTURMASI

Ailesi tarafından Rusya Savunma Bakanlığından alınan güncellemeye göre, Roshchyna’nın 19 Eylül’de öldüğü bildirildi. Ceset geri iade edildiğinde, boğulma izleri, kırık bir dil kemiği ve gırtlak, beyin ve gözlerin çıkarıldığı ampütasyonlar tespit edildi. Guardian tarafından yayımlanan habere göre, bu veriler, ölüm nedenini netleştirmeyi zorlaştırıyor. Roshchyna, suçlama olmadan ve avukata erişimi olmadan tutulduğu süre zarfında dış dünya ile yalnızca ailesinin yaptığı dört dakikalık bir telefon görüşmesiyle bağlantı kurabildi. Ukrayna savcılığı, “işkence ve kötü muameleye dair açık işaretler” bulunduğu belirterek bir savaş suçu soruşturması başlattı. Meslektaşları, 27 yaşındaki genç kızın “işgal altındaki topraklara gerçeği taşıyan köprü” olduğunu ve “ortadan kaybolmasının ardından orasıyla ilgili bilgilerin neredeyse tamamen susturulduğunu” dile getiriyor.