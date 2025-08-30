Ukraynalı Siyasetçi, Sokakta Vuruldu

ZELENSKİ’DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Andriy Parubiy’in batıdaki Lviv kentinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Zelenski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv’de gerçekleşen korkunç cinayetin ayrıntılarını az önce bildirdi. Andriy Parubiy öldürüldü” ifadelerini kullandı. Ayrıca, cinayet sonrası failin yakalanması için güvenlik güçlerinin yoğun arama çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

ÖNEMLİ BİR SİYASİ FIGÜR

Saldırının detayları belirsizliğini korurken, halk arasında endişe ve şaşkınlık hakim. Parubiy, Ukrayna Parlamentosu’nun (Verkhovna Rada) 6., 7., 8. ve 9. dönemlerinde milletvekili olarak görev yaptı ve 2016’da meclis başkanlığı koltuğuna oturdu. Ülkenin yakın siyasi tarihinde önemli roller üstlenen Parubiy, 2013-2014 Onur Devrimi döneminde Kiev’deki Maidan Meydanı direnişinin liderliği ile tanındı.

SUIKAST GİRİŞİMİNDEN KURTULMUŞTU

2014 yılında Parubiy bir suikast girişiminden kıl payı kurtulmuştu. O dönemde, bir Devlet Koruma Dairesi çalışanının Yanukoviç döneminde planlanan saldırı için hazırlık yaptığı öğrenilmişti.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN BİLGİLER

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtirken, görgü tanıkları, saldırganın motosikletle Parubiy’e yaklaşıp ateş ettiğini aktardı.