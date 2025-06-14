Ulaşımda Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor!

Yeni bir gelişme ile toplu taşıma yolcularının yüzü gülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı duyuruyla birlikte, otobüsten metroya veya metrodan otobüse yapılacak ilk aktarmaların ücretsiz olacağını bildirdi. Ücretsiz aktarma uygulamasının 1 Temmuz 2025 itibarıyla başlayacağı kamuoyuna iletildi. Aktarma ücretinin kaldırılması, özellikle düşük gelirli vatandaşların toplu ulaşımdan daha fazla fayda sağlamasını sağlayacak etkili bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÜCRETSİZ AKTARMA DÜZENLEMESİ

Yeni düzenleme ile beraber, metrodan otobüse ya da otobüsten metroya aktarma yapan vatandaşlar, ilk aktarma için herhangi bir ücret ödemeyecek. Bu yenilik, gün içinde aktarma kullanarak işe veya okula gidenlerin daha düşük maliyetlerle seyahat etmesini olanak tanıyacak. Şu anda geçerli olan tarifeye göre, Ankarakart sahipleri için tam yolcu 12,5 TL, indirimli yolcu 8 TL (öğrenci vb.) ve öğretmenler için 9,5 TL aktarma ücreti alınmaktaydı.