Ulaşımde Yeni Dönem: İstanbul’a Hızlı Tren Hattı Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı inşaatında çalışanlarla bir iftar programında bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, İstanbul’un batı kesiminde ulaşımı dönüştürecek olan Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı’nda çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ve hattın bu yılın ikinci yarısında tamamlanmasının öngörüldüğünü duyurdu. Uraloğlu, bakanlıklarının yalnızca ulaşım altyapısı inşa etmekle kalmadığını, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda stratejik projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı’nın da bu çabaların önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

SEYAHAT SÜRESİ AZALACAK

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı’nın bu vizyonun önemli projelerinden biri olduğunu belirtti ve hattın Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin bir parçası olduğunu dile getirdi. “Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattımız 153 km’lik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 km’lik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve şu anda birlikte bulunduğumuz 8,4 km’lik Ispartakule-Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor. Tüm etapların tamamlanmasıyla mevcut hat kapasitesini 4 kat artırmayı, yolcu seyahat süresini 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürmeyi planlıyoruz.” dedi. Bakan, hattın tamamlanmasının ardından yıllık 2,7 milyon yolcu ile 33,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağını aktardı. Ayrıca, Halkalı-Ispartakule etabında 8.4 km uzunluğunda yeni hızlı tren hattının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatlarının gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

KAZI ÇALIŞMALARI GÜNDEMDE

Proje sürecinde önemli bir aşamaya geçildiğini vurgulayan Uraloğlu, Hat-1 ve Hat-2 tünellerinde TBM kazı çalışmalarının tamamlandığını, çıkış portalındaki kazı çalışmalarının ise yüzde 98 seviyesine ulaştığını bildirdi. “Çıkış portal, sağ ve sol şev bölgelerinde zemin çivi imalatları ile 1751 adet plastik kazık imalatlarını tamamladık. Ispartakule kesimi aç-kapa temel beton imalatlarını bitirdik.” diyerek çalışmaların ilerleme durumunu aktardı. Uraloğlu, NATM bağlantı tünelleri kalıcı kaplama imalatlarının gerçekleştirildiğini ve sinyalizasyon sistemi kapsamında tüm ana bileşenlerin onay süreçlerinin tamamlandığını belirtti.

MARMARAY’IN BAĞLANTISI OLACAK

Halkalı-Ispartakule Hattı’nın İstanbul’un raylı sistem altyapısında kritik bir rol oynayacağını ifade eden Uraloğlu, hattın Marmaray’ın doğal uzantısı olarak İstanbul’un batı bölgesini daha güçlü bir şekilde raylı sistem ağına entegre edeceğini dile getirdi. Uraloğlu, “Çalışmalar tamamlandığında Ispartakule’den devam edecek 67 km’lik hatla, İstanbul’u mevcut Halkalı İstasyonu’ndan yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak şekilde Çerkezköy ilçesine oradan da Kapıkule Hattı’na bağlayacağız.” dedi. Ayrıca, açılan tüneller ile Ispartakule ve çevresindeki Esenyurt ile Bahçeşehir’deki vatandaşların İstanbul’un raylı sistem ağına dahil olacaklarını, bu durumun özellikle yoğun saatlerde İstanbul’a ulaşmak isteyen 3,1 milyon vatandaş için önemli bir kolaylık sağlayacağını vurguladı.

RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Uraloğlu, İstanbul’un trafik sorununu kalıcı olarak çözmenin yolunun güçlü bir raylı sistem ağı oluşturmaktan geçtiğine dikkat çekerek, bakanlıklarının bugüne kadar kentte 162 kilometre raylı sistem hattını devreye aldıklarını açıkladı. Uraloğlu, “İstanbul’da Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu üzerinde toplamda 22 kilometre uzunluğunda hatlarla yapım çalışmalarının sürdüğünü” bildirdi. Ayrıca, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı’nın Ümraniye Spor Köyü’ne kadar uzatılması projesiyle İstanbul’a 5 kilometre yeni hat kazandıracaklarını belirtti. Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğunun 27 kilometreye, İstanbul genelindeki toplam hat uzunluğunun ise 189 kilometreye çıkacağını ifade etti.