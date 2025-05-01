“Ülke Tarihinin En Büyük Yangını”

İSRAİL’DE BÜYÜK ORMAN YANGINI

İsrail’in devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail itfaiyesi Kudüs Bölge Sorumlusu Shmulik Friedman, ülke tarihindeki en büyük yangınlardan birisiyle mücadele ettiklerini duyuruyor. Friedman, basına yaptığı açıklamada, “Çok büyük bir orman yangınının ortasındayız, belki de bu ülkede şimdiye kadar görülen en büyük yangın” ifadelerini kullanıyor. Friedman, itfaiyenin yangınları kontrol altına almaktan “çok uzak” olduğunu ve yangına neyin sebep olduğunu henüz tespit edemediklerini belirtiyor.

BEŞ YERLEŞİM YERİ TAHLİYE OLDU

Kudüs ile Tel Aviv arasında yer alan Eştaol Ormanı’nda bugün başlayan yangınlar sonucunda, şu ana kadar beş yerleşim yeri tahliye edildi. Yangının yayılma etkisi, bölgedeki halkın güvenliği açısından kritik bir durum oluşturuyor.

ULUSLARARASI YARDIM İSTENDİ

İsrail, yangına müdahale için Yunanistan, Hırvatistan, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin de aralarında bulunduğu altı ülkeden uluslararası yardım talep ediyor. Yangını kontrol altına almak amacıyla, İsrail itfaiyesi 12 yangın söndürme uçağı ve 50 kurtarma ile yangın söndürme ekibi ile yoğun bir çalışma yürütüyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangının alevlerini söndürmek için sürekli bir çaba sürüyor.