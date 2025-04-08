“Ülkenin Bölünmesine Karşı Tahammül Yok”

EUFOR MİSYONUNU ZİYARET

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) kışlasını ziyaret eden Kallas, askeri yetkililerden çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı. Kallas, yaptığı açıklamada, Saraybosna’daki uluslararası barış misyonu EUFOR-Althea’nın, Bosna Hersek’teki güvenliğe büyük destek sağladığını belirtti.

BOSNA HERSEK’İN BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK TEHDİTLER

Kallas, Bosna Hersek’in hala güvenli bir ortama ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, (Bosna Hersek’in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti) RS’deki yöneticilerin anayasal düzeni zayıflattığını ve vatandaşların temel özgürlüklerini tehdit ettiğini söyledi. Bu tür eylemlerin, Bosna Hersek’in Avrupa Birliği yolunda üstlendiği taahhütlerle çeliştiğini vurguladı. Kallas, “Bosna Hersek’in toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve anayasal düzenine yönelik tehditlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ülkenin bölünmesine yönelik her türlü girişim kabul edilemez.” şeklinde konuştu.

AB’NİN ROLÜ VE TAHAKKÜMÜ

Kallas ayrıca, Mart ayında EUFOR-Althea’ya yüzlerce ek askerin gönderildiğini aktararak, bu durumun, Avrupa Birliği’nin bölgenin güvenliğine ve istikrarına verdiği önemi gösterdiğini ifade etti. Bosna Hersek’in güvenliğine yönelik tehditler karşısında tahammülleri olmadığını dile getirerek, “Sizlerin varlığı ve yaptığınız çalışmalar, yerel halka güven veriyor ve bölücü söylem ve korku yayanları caydırıyor. Bosna Hersek halkı, istikrar ve refahtan daha azını hak etmiyor.” dedi. Kallas, “AB, bu ülkenin en istikrarlı, güvenilir ve öngörülebilir ortağı olmaya devam edecektir. AB yolunda ilerleme, Bosna Hersek için refah ve istikrarın en güçlü garantisidir.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.