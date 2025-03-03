Ülker, S&P Global Listesinde Beşinci Kez

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINDA BAŞARI

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde övgüler alan Türkiye’nin öncü gıda şirketi Ülker, S&P Global tarafından yapılan Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinde (The Sustainability Yearbook) beşinci kez yer almayı başardı. Dünya genelinde 62 değişik sektörden 7690’dan fazla şirket değerlendirildi ve yalnızca 780 şirket bu prestijli listede kendine yer buldu. Ülker, çevresel, sosyal ve yönetişim performansıyla bu listeye giren 9 Türk şirketinden biri olarak, gıda ürünleri kategorisinde ise yer alan 26 global firma içinde tek Türk şirketi olma özelliğini koruyor.

2025 HEDEFİNE GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, sürdürülebilirlik çalışmalarının topraktan başlayarak üreticiler, tedarikçiler, iş ortakları ve tüketiciler dahil tüm paydaşları kapsadığını ve bu çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Buyurgan, “Küresel ve yerel dinamiklerin hızla değiştiği bir dönemde sürdürülebilirlik iş stratejimizin her zaman temel taşı olmaya devam ediyor.” şeklinde belirtti. Şirket, ulusal ve uluslararası platformlarda elde edilen başarılarla sürdürülebilirlik odaklı büyümelerini taçlandırmaktan memnuniyet duyuyor. 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını düşündüklerini vurguladı.

Buyurgan, ayrıca London Stock Exchange Group’un (LSEG) halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performans değerlendirmesinde Ocak 2024’teki incelemenin ardından, 2 Ocak 2025 değerlendirmesinde dünya genelinde 484 şirket arasında kendi kategorilerinde ikinci kez birinciliğe ulaştıklarını belirtti. “Şimdi de S&P Global’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinde üst üste beşinci kez yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diye ekledi. Sürdürülebilirlik çalışmalarının ulusal ve uluslararası platformlarda aldığı karşılıkların, doğru yolda olduklarını gösterdiğini vurguladı.

KARBON SALIMINI AZALTARAK BÜYÜYORUZ

Ülker, 2050 yılı itibarıyla net sıfır şirket olma hedefi doğrultusunda önemli adımlar atıyor. Yenilenebilir enerji tedarikini sürdürme, enerji verimliliğini artırma, su kullanımını azaltma ve atık yönetimini daha etkin bir hale getirme konularında çaba gösteriyor. Ayrıca, tedarik zincirlerinin daha sorumlu ve sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmalar da devam ediyor. Bu bağlamda “İsrafsız şirket anlayışımızla hem doğaya hem de insana saygılı üretime ve ülkemize değer üretmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.