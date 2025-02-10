Ulsan’da Yakıt Tankı Patladı: 1 Ölü

PATLAMA OLAYI İLE İLGİLİ DETAYLAR

Güney Kore’nin Ulsan kentinde bulunan United Terminal Korea (UTK) isimli şirkete ait büyük bir yakıt depolama tankında saat 11.15 civarında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle 2 bin 500 litre kapasiteli dev tank alevler içinde kaldı. Olayın hemen ardından bölgeye 44 yangın söndürme aracı ve çok sayıda itfaiye ile sağlık görevlisi gönderildi.

KAZADA YARALANAN İŞÇİLER

Kaza yerinde yaralı olarak bulunan iki işçiden birinin hastaneye kaldırılması sonrasında hayatını kaybettiği belirtiliyor. Diğer yaralı işçinin ise tedavi süreci hala devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarıyla birlikte olayla ilgili incelemeler de sürdürülüyor.