Uludağ’da 16 Otelin Ruhsatları İptal

ULUDAĞ’DA RUHSATLAR İPTAL EDİLDİ

Kayakseverler arasında “Beyaz cennet” olarak tanınan Uludağ’da toplam 16 otelin ruhsatları iptal edildi. Bu gelişme, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen yangın sonrasında, 36’sı çocuk toplam 78 kişinin yaşamını yitirmesi ve ardından Uludağ’daki Kervansaray Otel’de mart ayında çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine yaşandı. Yangınlar sonrasında kayak merkezlerindeki otel ve tesisler üzerinde incelemeler yapıldı. Uludağ’da 8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhane bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, özel otel ve konaklama tesislerinde detaylı denetim gerçekleştirdi.

DENETİMLER SONRASI RUHSATLAR İPTAL EDİLDİ

Yapılan denetimlerde birçok tesiste yangın ve felaketlere karşı ciddi eksiklikler tespit edildi. İşletme sahiplerine, bu eksikliklerin giderilmesi için belirlenen süre içinde çözüm bulmaları yönünde tebligatlar gönderildi. Ancak, bu süre zarfında sorunları çözmeyen 16 otelin çalışma ruhsatları Osmangazi İlçe Belediyesi tarafından iptal edilirken, turizm işletmesi belgeleri de ilgili bakanlık tarafından iptal edildi. İşletme sahipleri ise, alınan kararlara karşı “yürütmeyi durdurma kararı” verilmesi için Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu.

OTELCİLER ENDİŞELİ

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) yetkilileri, Uludağ’daki 16 marka otelin ruhsat ve turizm işletme belgelerinin iptal edilmesi sebebiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Yetkililer, otellerin tesislerini baştan sona yenilemelerinin gerektiğini ifade ederek, bölgedeki eski bina stokunun fazla olduğunu ve yeni mevzuatların uygulanmasının istenmesinin otellerin bu tür sorunlarla karşılaşmasına neden olduğunu söyledi. Yeniliklerin, yeni sezona kadar tüm eksiklikleri gidermeyi kolaylaştırmadığına dikkat çeken yetkililer, bu durumun yeni kayak sezonunda Uludağ’daki otellerin büyük bir kısmının müşteri kabul edememe riski taşıdığına vurgu yaptı. Ayrıca, Uludağ, kayak sezonunun başlangıcı olan 15 Aralık 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında kara yolu ve teleferik ile toplam 793 bin 26 tatilci ağırlayacakken, Milli Parklar’a ait gişelerden bu süreçte 161 bin 610 araç geçiş yaptı.