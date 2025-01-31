Uludağ’da 161 Otel ve Tesis Mühürlendi

KAMUOYUNA DUYURU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğine, turizm işletme belgesi almayan ve kayıt dışı faaliyet yürütülen oteller hakkında tebligat gönderdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan tarafından kaleme alınan yazıda, “Turizmi Teşvik Kanunu”na aykırı olarak faaliyet gösteren işletmelerin belirlenerek gereken işlemlerin yapılması istendi.

MÜHÜRLENEN OTELLER VE TESİSLER

Bursa Valiliği’nin talimatıyla harekete geçen Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Uludağ’da yer alan bir otelin 25 köşk evi de dahil olmak üzere, ruhsatı olmayan, iş yeri açma belgesi bulunmayan ve tesislerinde eksiklikler tespit edilen toplam 161 otel, konaklama tesisi ve yerleri mühürledi. Bu kapsamda, Uludağ’ın Çobankaya mevkisinde faaliyet gösteren 25 köşk evi, yapılan denetimler sonucu jandarma, zabıta ekipleri ve Milli Parklar görevlileri tarafından mühürlendi.

TATİLCİLERİN YERLEŞTİRİLMESİ

Mühürleme işlemleri neticesinde, bu evlerde konaklayan tatilciler, aynı işletmeye ait bir otelde konaklamaya yönlendirildi. Bu durum, kayıt dışı faaliyetlere karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirildi.