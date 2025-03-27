Uludağ’da Otel Yangını: Ölü Sayısı Arttı

ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ’NDE YANGIN

Uludağ Kayak Merkezi 1. Oteller Bölgesi’nde konaklama belgeleri süresi dolan bir otelde, Milli Parklar’daki tahsis sürecinin sona ermesi nedeniyle belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği dönemde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

KARTALKAYA’DA YANGINDAN SONRA KAPATILDI

Otel, Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketinin ardından yapılan denetimlerle kapatıldığı ve boş olduğu bilgisi verildi. Ayrıca, otel hakkında mahkemece tahliye kararı alındığı da öğrenildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

YANGINDA CAN KAYBI VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Yangın sonucunda iki kişi hayatını kaybetti ve ölenlerden birinin 24 yaşındaki Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta olduğu anlaşıldı. Bursa Valiliği, yangın sırasında toplamda 12 kişinin ekipler tarafından dışarı çıkarıldığını duyurdu. Usta’nın, olaydan 10 saat önce Uludağ’dan bir sosyal medya paylaşımı yaptığı da ortaya çıktı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otelde konaklayan tatilci bulunmadığını ve içeride çalışan var mı diye kontrol amacıyla birimlerin çalışma yürüttüğünü bildirdi. NTV canlı yayınında yer alan yangın risk uzmanları, Kartalkaya’da olduğu gibi bu otelde de yangın söndürme sistemlerinin eksik olduğunu belirtti. Uzmanlar, ayrıca tesisin yangın merdiveninin talimatlara uygun olmadığını vurguladı.