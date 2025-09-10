Uluslararası Arkeologlar, 77 Yıldır Kültepe Kazıyor

KÜLTEPE-KANİŞ-KARUM ÖREN YERİ’NDEKİ KAZILAR

Kayseri-Sivas kara yolu boyunca konumlanan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri, 77 yıllık kazı geçmişiyle Türkiye’deki en uzun süreli arkeolojik çalışmalar arasında yer alıyor. Bu kazılar, Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu liderliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştiriliyor.

KÜLTEPE’NİN TARİHİ

Kazı lideri Prof. Dr. Kulakoğlu, Kültepe yerleşiminin geçmişini yaklaşık 6 bin 500 yıl öncesine kadar takip edebildiklerini aktardı. Kulakoğlu, Kültepe’nin her dönemde uluslararası ilişkilere açık olduğunu ve Mezopotamya ile kurulan bağlantılar sayesinde seramik ve mühürler gibi kültürel kalıntılara ulaştıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Kulakoğlu, “Günümüzden 4 bin yıl önce Anadolu insanı, Kültepe’de kurulan bu ilişkiler sayesinde okumayı ve yazmayı öğrenmiş. Kültepe, o dönemden günümüze kadar metropolitan karakterini korumuş ve uluslararası ilişkilere açık bir merkez olmuştur.” diye konuştu.

ULUSLARARASI KATILIM

Kazılarda Avusturya, Japonya, Kore, Amerika ve İtalya gibi beş farklı ülkeden katılımcılar yer alıyor. Kulakoğlu, “Kazımız uluslararası iş birliğiyle yürütülen bir çalışma. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ne bu ilişkileri sağladıkları için teşekkür ediyoruz.” dedi.

KÜLTEPE VE KAYSERİ’Yİ GELECEĞE BAĞLAYAN İLİŞKİLER

Kulakoğlu, Kültepe ve Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirasının uluslararası ilişkiler açısından önemini koruduğunu vurgulayarak, “Bundan sonra da Kültepe ve Kayseri, dünya ile ilişkilerini sürdürecek.” ifadesini kullandı.