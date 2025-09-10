Uluslararası Arkeologlar, 77 Yıldır Kültepe’yi Kazıyor

KÜLTEPE-KANİŞ-KARUM ÖREN YERİ KAZILARI

Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri, 77 yıllık kazı geçmişi ile Türkiye’nin en uzun arkeolojik çalışmaları arasında yer alıyor. Kazılar Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

TARİHİ 6 BİN YIL ÖNCEYE GİDİYOR

Kazı başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu, Kültepe’deki yerleşimin yaklaşık 6 bin 500 yıl öncesine kadar takip edilebildiğini aktarıyor. Kültepe’nin her zaman uluslararası ilişkilere açık bir yer olduğunu belirten Kulakoğlu, Mezopotamya ile sağlanan bağlantılar sayesinde seramik ve mühürler gibi kültürel kalıntılara ulaşıldığını ifade ediyor.

Prof. Dr. Kulakoğlu, “Günümüzden 4 bin yıl önce Anadolu insanı, Kültepe’de kurulan bu ilişkiler sayesinde okumayı ve yazmayı öğrenmiş. Kültepe, o dönemden günümüze kadar metropolitan karakterini korumuş ve uluslararası ilişkilere açık bir merkez olmuştur.” diyor.

ULUSLARARASI KATILIMCILAR ANADOLU TARİHİNİ AYAĞA KALDIRIYOR

Kazılara, Avusturya, Japonya, Kore, Amerika ve İtalya gibi 5 farklı ülkeden ekip üyeleri katılıyor. Kulakoğlu, “Kazımız uluslararası iş birliğiyle yürütülen bir çalışma. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ne bu ilişkileri sağladıkları için teşekkür ediyoruz.” diye belirtiyor.

KÜLTEPE VE KAYSERİ’NİN GELECEKTEKİ İLİŞKİLERİ

Kulakoğlu, Kültepe ve Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirasının, günümüzde de uluslararası ilişkiler açısından önemini koruduğunu vurguluyor ve “Bundan sonra da Kültepe ve Kayseri, dünya ile ilişkilerini sürdürecek.” şeklinde açıklama yapıyor.