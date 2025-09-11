Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Türkiye İçin Nükleer Enerji Olmazsa Olmaz

ENERJİ DENGESİNDE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Gastech 2025 Forumu kapsamında İtalya’nın Milano kentinde bulunan IEA Başkanı Fatih Birol, Türkiye’nin global enerji dinamiklerindeki öneminin her daim büyük olduğunu vurguladı. Son dönem yaşanan jeopolitik gelişmeler ışığında Türkiye’nin stratejik değerinin daha da yükseldiğini ifade eden Birol, “Türkiye’nin, birçok petrol ve doğal gaz üreticisiyle aynı bölgede olması, onlarla altyapı konusunda önemli adımlar atması ve atacak olması, Türkiye’nin önemli bir tedarikçi olma yolunda elini güçlendirdi. Hem doğal gaz konusunda attığımız adımlar hem yenilenebilir enerji konusunda atacağımız adımlar hem de umarım nükleer enerji alanında atılacak adımlar, Türkiye’nin elini daha da güçlendirecek” sözlerini kullandı.

İTHALAT VE ENERJİ GÜVENLİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Birol, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu petrol ve doğal gazın büyük bir kısmının ithal edildiğini belirterek, “Türkiye, kendi petrol ve doğal gazını üretme konusunda adımlar attı. Umarım bu adımlar daha güçlenir ve Türkiye’nin dünya pazarlarından ithal edeceği doğal gaz ve petrol miktarlarında ciddi bir düşüş olur. Bu da ülkenin enerji güvenliği ve ekonomisi için faydalı olacaktır” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin elektrik tüketiminin hızla arttığını ve bu artışın süreceğini dile getiren Birol, bunun Türkiye’nin modernleşmesi, ekonomik büyümesi ve şehirleşmesiyle ilgili olduğunu ifade etti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE NÜKLEER ENERJİ VURGUSU

Türkiye’nin artan elektrik talebine nasıl karşılık vereceği konusunun halen belirsiz olduğunu kaydeden Birol, “Yenilenebilir enerjimiz çok fazla var, bunu daha da fazla kullanabiliriz ama her zaman söylediğim gibi, nükleer enerjinin Türkiye için olmazsa olmaz bir teknoloji olduğunu düşünüyorum” diye ekledi. Nükleer santral yapımına yönelik mevcut çalışmaların devam ettiğini kaydeden Birol, Türkiye’nin başka ülkelerle iş birliği yaparak yeni nükleer santraller inşa etmesinin önemine dikkat çekti. “Bu hem geleneksel nükleer santral hem de küçük modüler reaktörler yapmanın Türkiye’nin enerji bağımsızlığını artıracağını ve bölgede ile dünya genelindeki etkisini pekiştireceğini düşünüyorum” sözleriyle görüşlerini belirtti.