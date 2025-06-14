Uluslararası Uzay İstasyonu Ertelendi!

UZAY UÇUŞU ERTELENDİ

Hindistan, Polonya ve Macaristan’ın uzun yıllar aradan sonra ilk astronotlarını göndereceği kiralık uzay uçuşu, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki sızıntı endişeleri sebebiyle süresiz olarak ertelendi.

SIZINTI GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yapılacak olan Axiom Mission 4’ün, Rus segmentindeki kabin basıncının izlenmesi amacıyla ertelendiğini açıkladı. Ajans, istasyondaki yedi astronotun güvenli olduğunu ve diğer operasyonlar üzerinde bu durumun olumsuz bir etkisi bulunmadığını belirtti. Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, Rusya tarafındaki sızıntının onarıldığı bildirildi. Ancak yeni bir fırlatma tarihi henüz belirlenemedi.

ÖNCEKİ ERTELENMELER

Axiom Space tarafından organize edilen görevde, SpaceX’in dört özel astronotu Florida’daki Cape Canaveral üssünden fırlatması planlanıyordu. Ancak, olumsuz hava koşulları ve roketle ilgili teknik sorunlar dolayısıyla daha önce bu görev ertelendi. Bu gecikmelerin ardından, ISS’teki basınç sızıntısı da gündeme geldi.

BASINÇ SORUNLARI SÜRMEKTE

Rus segmentinde görevli üç kozmonot, 2000 yılında fırlatılan ve eskimiş olan Zvezda modülünün iç duvarlarını ve bağlantı tünelini inceleyerek bazı bölgeleri kapattı ve sızıntı oranını ölçtü. NASA, bu müdahaleden sonra segmentin basıncını koruduğunu açıkladı.

Hindistan Hava Kuvvetleri pilotu Shubhanshu Shukla, bu görevde yer alıyor. Shukla, Hindistan’ın 2027’de planlanan Gaganyaan misyonu için seçilen dört astronot adayından biri. Görev gerçekleşirse, Hindistan Astronot Kolordusu’ndan ISS’ye gidecek ilk kişi olacak.

GÜVENLİK RİSKİ ARTMAKTA

NASA’nın denetim ofisine göre, Rus segmentinde beş yılı aşkın süredir devam eden çatlak ve hava sızıntıları “önemli bir güvenlik riski” oluşturuyor. NASA, ISS’i 2030’a kadar kullanmayı hedefliyor. Sonrasında ise özel şirketlere ait uzay istasyonlarının bu görevi devralması planlanıyor. Axiom Space, bu alandaki öncü şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor.

ELON MUSK’TAN GÖRÜŞLER

Öte yandan SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda uzay istasyonunun iki yıl içinde emekliye ayrılması gerektiğine vurgu yaptı. “ISS’nin bazı parçaları çok yaşlandı ve bu risk zamanla artıyor” diyen Musk, SpaceX’in bu görevlerden milyarlar kazansa da istasyonun yörüngeden çıkarılmasının daha doğru olacağını ifade etti.