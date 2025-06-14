Uluslararası Uzay İstasyonu Ertelendi

HİNDİSTAN, POLONYA VE MACARİSTAN’IN ASTRONOT GÖNDERİMİ SÜRESİZ ERTELENDİ

Uzun bir aradan sonra Hindistan, Polonya ve Macaristan’ın ilk astronotlarını göndermesi planlanan kiralık uzay uçuşu, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki sızıntı sorunları nedeniyle süresiz olarak ertelendi.

RUS SEGMENTİNDE SIZINTI TESPİT EDİLDİ

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için planlanan Axiom Mission 4’ün, Rus segmentindeki kabin basıncının izlenmesi amacıyla ertelendiğini bildiriyor. Ajans, istasyondaki yedi astronotun güvende olduğunu ve diğer tüm operasyonların bu durumdan etkilenmeyeceğini vurguladı. Roscosmos’un açıklamasına göre, Rusya tarafındaki sızıntının onarıldığı belirtildi. Ancak yeni bir fırlatma tarihi henüz belirlenmedi.

DAHA ÖNCE DE ERTELENMİŞTİ

Axiom Space tarafından organize edilen görevde, SpaceX’in dört özel astronotu Florida’daki Cape Canaveral üssünden uzaya göndermesi planlanıyordu. Ancak olumsuz hava koşulları ve roketle ilgili teknik sorunlar sonucu görevin başlaması ertelendi. Bu aksaklıklardan sonra, ISS’teki basınç sızıntısı sorunları ortaya çıktı.

BASINÇ ENDİŞELERİ DEVAM EDİYOR

Rus segmentinde görevli üç kozmonot, 2000 yılında fırlatılan Zvezda modülünün iç kısmını ve bağlantı tünelini inceleyerek bazı bölgeleri kapattı ve sızıntı oranını ölçtü. NASA, gerçekleştirilen müdahalelerin ardından segmentin artık basıncı koruduğunu belirtti.

HİNDİSTAN İÇİN TARİHİ BİR AN

Hindistan Hava Kuvvetleri pilotu Shubhanshu Shukla, ekibin bir parçası olarak yer alıyor. Shukla, Hindistan’ın 2027’de planladığı Gaganyaan görevi için seçilen dört astronot adayından biri. Eğer görev gerçekleşirse, Shukla, Hindistan Astronot Kolordusu’ndan ISS’ye gidecek ilk kişi olacak.

BEŞ YILI AŞKIN SÜREN ÇATLAK SORUNU

NASA’nın denetim ofisinden edinilen bilgiye göre, Rus segmentindeki beş yılı aşkın süredir devam eden çatlak ve hava sızıntıları, “önemli bir güvenlik riski” taşıyor. NASA, ISS’i 2030’a kadar aktif tutmayı planlıyor. Ardından, özel şirketlerin istasyonları devralması hedefleniyor. Axiom Space, bu alanda öne çıkan şirketlerden bir tanesi.

ELON MUSK’TAN GELECEK İÇİN ÖNERİLER

Ayrıca, SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu X’te uzay istasyonunun iki yıl içinde emekliye ayrılması gerektiğine dair görüşlerini paylaştı. “ISS’nin bazı parçaları çok yaşlandı ve bu risk zamanla artıyor” diyen Musk, her ne kadar SpaceX bu misyonlardan milyarlarla kazansa da, istasyonun yörüngeden çıkmasının daha sağlıklı olacağını ifade etti.