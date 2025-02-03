Ümit Denizer Hayatını Kaybetti

ÜMİT DENİZER’İN VEFATI

Tiyatro dünyasının önemli isimlerinden biri olan Ümit Denizer’den üzücü bir haber geldi. 77 yaşında yaşamını yitiren sanatçının vefatı, Film-San Vakfı tarafından duyuruldu. Denizer’in kaybı, sanat camiasını ve hayranlarını derin bir üzüntüye sürükledi.

DUYURULAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Film-San Vakfı, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, “Tiyatro sanatçısı, oyuncu, yazar, eleştirmen Ümit Denizer’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz” sözlerine yer verdi.

ÜMİT DENİZER’İN HAYATI

1948 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ümit Denizer, babasının subay olması nedeniyle eğitimine farklı Anadolu şehirlerinde devam etti. Harita Mühendisliği bölümünden mezun olan sanatçı, Üsküdar Halkevi’nde tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Kardeşi Turgut Denizer ile birlikte Ayla ve Beklan Algan yönetimindeki LCC Tiyatro Okulu’nda tiyatro eğitimi aldı.

ALDIĞI ÖDÜLLER

Denizer, sanatıyla birçok ödüle layık görüldü. 1973 yılında “Ferhat ile Şirin” eseriyle İsmet Küntay Ödülü’nü kazandı. 1976’da “Keloğlan” ile Yılın Oyunu ödülünü aldı. 1992’de “Perdeci” adlı eseri ile Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülü’nü, 2012 yılında ise “Adalet, Sizsiniz” eseri ile Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü kazandı.

YAZDIĞI OYUNLAR VE KİTAPLAR

Ümit Denizer, birçok önemli oyunun yazarıydı. Bunlar arasında “Mutluluklar Ülkesi”, “Mor Gezegen”, “Leke/Çizgi/Benek/Renk”, “Keloğlan”, “Aksak Timur ile Hoca Nasreddin”, “Avrupaya Avrupaya” ve “Uçan Şemsiye” yer alıyor. Ayrıca, “Reklam Yazarı Olsa Ne Yazar”, “Yönetmen Tiyatronun Biçimi Yoktur”, “Kulaktan Kulağa”, “Kuşlar Haber Getirdi”, “Balıklar İş Başında” gibi kitaplar da kaleme aldı.