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Ümit Özdağ’ın Saraçhane Fotoğrafı Gündem Oldu

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YURTTAŞLARDAN PROTESTOLAR CONTİNÜ EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürülürken, bu duruma karşı gösterilen protestolar ülkenin çeşitli noktalarında devam ediyor. Dün akşam Saraçhane’de çekilen bir fotoğraf ise önemli bir yankı uyandırdı.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından ilgi çekici bir mesaj paylaştı. Özdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren vatandaşların toplandığı Saraçhane’de, kendisine benzer bir kişinin görüntüsünü paylaştı. Kendi hesabından bu görüntüleri paylaşan Özdağ, “Aslında çıktım, katıldım ve döndüm. Tanımazlar zannetmiştim, tanımışlar” sözlerini kullandı.

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