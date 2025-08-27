KUTLAMA YEMEĞİNDE YAPILAN KONUŞMA

Zafer Partisi, kuruluşunun 4’üncü yıl dönümünü ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir kutlama yemeğiyle gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti tarihine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, partisinin kuruluş yılına yönelik şu sözleri sarf etti: “Biliyorsunuz her parti kuruluşundan önce hazırlıklar yapılır. Holdinglerle görüşülür. Siyaset defileleri sunulur. Basın patronlarıyla görüşülür. Destek istenir. ABD ve Avrupa Birliği başkentleri ziyaret edilerek görücüye çıkılır.” Ancak Özdağ, Zafer Partisi’nin hazırlıklarının farklı olduğunu belirtti.

ANITKABİR VE HOCASIYLA BAĞLANTIMIZ

Özdağ, “Biz önce Anıtkabir’i ziyaret ettik. Ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda dua ettik. Sonra Kazakistan’a giderek Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesini ziyaret ettik. Hoca Ahmet Yesevi, İslam dininin Türkler arasında yayılmasını sağlayan ulu kişidir.” diyerek, Zafer Partisi’nin değerlerine vurgu yaptı. Ardından, ziyaret ettiği yerlerden aldıkları toprağı Anadolu’ya döktüklerini ifade etti. Özdağ, “Evet, bazıları yollara holdinglerden, basın patronlarından, Washington’dan, Brüksel’den çıktı. Biz yola Anıtkabir’den, Hoca Ahmet Yesevi’den, Hacı Bektaş’tan çıktık.” sözleriyle partinin duruşunu ortaya koydu.

İSLAM DÜŞMANLIĞI SUÇLAMASINA YANIT

Özdağ, kendisine ve partisine yönelik İslam düşmanı suçlamalarına tepki göstererek, “Bizi İslam düşmanı olmakla suçladılar. Zafer Partisi, Brüksel’in şefaatine sığınarak, Washington’un desteğiyle, FETÖ’yle iş birliği yapılarak kurulmadı.” dedi. Ayrıca, “Irak ve Suriye, AK Parti’nin politikaları neticesinde parçalandı. Kim yapıyormuş Araplara gerçek düşmanlığı?” diyerek mevcut iktidarın politikalarını eleştirdi.

TUTUKLULUK SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Özdağ, kendisinin 5 ay tutuklu kaldığını belirterek, “Öcalan ile başlatılan teslimiyetçi müzakere sürecine karşı Zafer Partisi, Türk milletinin refleksi, son savunma hattı ve erken uyarı sistemi olduğunu ortaya koymuştur.” dedi. Tutuklanma kararının, kendisinin bilgi paylaşımını engellemek amacıyla alındığını ifade etti. “Ben, Silivri’de tek kişilik hücrede yattım. Orada bulunuşumun şehitlere saygı duruşu olduğunu ifade ettim.” şeklinde devam etti.

Özdağ, Zafer Partisi’nin anket sonuçlarına ilişkin, “Bugün bana gelen son anket sonucu Zafer Partisi, kararsız oylar dağıtıldığında, 7,6 görünüyor. Ben bunun da üstünde bir sonuç alacağımızdan eminim.” diyerek beklentilerini dile getirdi. Zafer Partisi’nin destek bulduğu her yerde gözlemlenmekte.

TERÖR VE TARTIŞMALAR

Özdağ, muhalefet partilerinin çözüm sürecine yeterli tepkiyi koymadığını belirtirken, “Bu nasıl bir terörsüz Türkiye ise PKK terör örgütünün elebaşları Lozan anlaşmasına karşı savaş açmış.” dedi. Ayrıca, “Bu PKK’lı tosunlara soruyorum. Siz Sevr’in neresindesiniz?” sorusunu yöneltti.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Özdağ, Türkiye’deki sığınmacı ve kaçak sorununu çözebilecek tek siyasi partinin Zafer Partisi olduğunu vurgulayarak, “Türk Milleti artık Zafer Partisi dışında hiçbir partinin bu sorunu çözmeye niyetinin, isteğinin ve kapasitesinin olmadığını gördü.” dedi. Bu açıklamalar, Zafer Partisi’nin güvenilir bir alternatif olduğunu savunuyor.