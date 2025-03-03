Ümit Özdağ Silivri Cezaevi’nde Fotoğraf Paylaştı

FOTOĞRAF PAYLAŞIMI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, resmi X hesabında Silivri Cezaevi’nde kendisini ziyarete gelen annesi ve kız kardeşiyle olan fotoğrafını paylaştı. Özdağ paylaşımında, “Sevgili annem Gönül Özdağ ve kız kardeşim Hilal Özdağ. Sevgili, 7 Şubat’ta Silivri cezaevine geldikleri zaman çekilen fotoğrafların bana teslim edilmesi biraz vakit aldı. Kaç yaşında olursan ol, annen için anne kuzusu oluyorsun. Sevgili anne, ellerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK SÜRECİNE DAİR BİLGİLER

Ümit Özdağ, 19 Ocak’ta partisinin Antalya’daki il başkanları toplantısındaki konuşmaları nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, 20 Ocak’ta Ankara’da bir restoranda gözaltına alınan Özdağ, sonrasında İstanbul’a getirildi. Kendisi hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret etmekle birlikte “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamaları da yöneltildi. Gözaltına alındıktan sonra geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Zafer Partisi lideri Özdağ, oradan savcılığa sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklama talep etti. Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını delil olarak sundu.