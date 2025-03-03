Ümit Özdağ Silivri’den Fotoğraf Paylaştı

PAYLAŞIMDA ANNELİK DUYGUSU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, resmi X hesabından Silivri Cezaevi’nde kendisini ziyarette bulunan annesi Gönül Özdağ ve kız kardeşi Hilal Özdağ ile ilgili bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımında “Sevgili annem Gönül Özdağ ve kız kardeşim Hilal Özdağ Sevgili, 7 Şubat’ta Silivri cezaevine geldikleri zaman çekilen fotoğrafların bana teslim edilmesi biraz vakit aldı. Kaç yaşında olursan ol, annen için anne kuzusu oluyorsun. Sevgili anne, ellerinden öpüyorum” sözlerine yer verdi.

TUTUKLULUK DURUMU

Özdağ, 19 Ocak’ta partisinin Antalya’daki il başkanları toplantısındaki açıklamaları nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 20 Ocak’ta Ankara’da bir restoranda gözaltına alınan Özdağ, hemen ardından İstanbul’a sevk edildi. Özdağ’a karşı “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasının yanında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması da eklendi. Gözaltında geçirip geçirdikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Özdağ, buradan savcılığa gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklama talep etti. Savcılık, Özdağ’ın 2020’den beri yaptığı 11 X paylaşımını delil olarak sundu.