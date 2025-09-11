Gündem

Ümraniye’de 37 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İSTANBUL’DA YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Ümraniye’de gerçekleştirilen bir operasyon neticesinde, 37 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül’de “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçuna karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla Ümraniye’de bir operasyon düzenliyor.

ARACINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Gerçekleştirilen arama sırasında, kontrol edilen araçta 33 parça halinde 37 kilo skunk bulundu. Elde edilen uyuşturucu maddelerle beraber, sürücü M.Y. gözaltına alındı ve gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

