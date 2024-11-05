Ümraniye’de Çatı Yangını ve Patlama

İSTANBUL’DA YANGIN PANİĞİ

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, Kazım Karabekir Mahallesi Irmak Sokak’taki 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıkarak korkulu anlara neden oldu. Tadilat çalışmaları sırasında pürmüz kullanılırken meydana gelen yangın, hızla yayılarak çatının tamamını sardı. Tadilatta kullanılan tüp, şiddetli bir şekilde patlayarak durumu daha da kötüleştirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından vatandaşların ihbarı sayesinde polis, sağlık ve farklı ilçelerden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, sokak üzerinde güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangına birden fazla noktadan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak patlama nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucunda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

GÖRGÜ TANIKLARI AÇIKLAMA YAPTI

Yangına tanık olan Furkan Demirtaş, “Çatıda usta pürmüz ile çalışma yapıyormuş. Daha sonra pürmüzü bırakmış, ondan sonra evde kimse de yokmuş, ev sahibi ve kızları evde yokmuş. Pürmüzü bıraktıktan sonra pürmüz patlama yapıyor. Daha sonra da büyük bir patlama oluyor. Ölü ve yaralı yok.” diyerek olay anını aktardı.