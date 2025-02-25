Ümraniye’de Köpek Saldırısı: Yaralılar Var

KÖPEK SALDIRISI OKULDA MEYDANA GELDİ

Ümraniye’de bir köpek, zincirinden kurtularak bir okulun bahçesine girdi ve burada 5 öğrenci ile 1 öğretmeni ısırdı. Olayın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAYIN DETAYLARI VE YARALILAR

Geçtiğimiz gün Ihlamurkuyu Mahallesi’ndeki bir ortaokulda yaşanan olaya göre, zincirinden kurtulan sahipli köpek okul bahçesine girdi. Çok sayıda öğrenciye saldıran köpek, öğretmenlerin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı. Saldırı sonucunda yaralanan 5 öğrenci ve 1 öğretmenin hayati tehlikesi bulunmuyor. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

OKUL DIŞINDAKİ SALDIRILAR DEVAM ETTİ

Okul bahçesinden çıkarılan köpek, bu sefer yolda yürüyen bir anne ile 7 yaşındaki kızı üzerine saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpek zorla uzaklaştırıldı. Polis ekipleri, köpeğin kimliğini tespit ettikten sonra sahibi A.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet içerisindeki işlemleri tamamlanan A.K., “Hayvanı tehlikeye sokacak şekilde serbest bırakılması” suçundan adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Köpek ise belediye ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

KURBAN KÜÇÜK KIZ YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

İki yerinden yaralanan 7 yaşındaki Hayat Irmak Demir, annesiyle birlikte sağlık ocağına gittiği sırada köpeğin saldırısına uğradı. Yaşadığı dehşeti anlatırken Demir, “Ben annemle el ele tutuşuyordum, köpek biranda geldi, üzerime atladı. Yüzümü ısırdı, yere yatırdı. Annem ve çevredekiler beni kurtardı. Köpek anneme de saldırdı. Dişleriyle saçımı çekti, omzumu ısırdı. Çok acıdı. Şu an iyiyim, bizleri kurtaran abilere de teşekkür ediyorum” dedi.

AİLE SUÇ DUYURUSU YAPACAK

Anne Kübra Demir, olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarına dair açıklamada bulundu ve, “Kızımla yürüyorduk, köpek ansızın üzerimize atladı. Tanımıyorum ama bazı vatandaşlar geldi, kurtarmaya çalıştı. Ben suç duyurusunda bulunacağım. Hakkım olanı arayacağım. Çocuklarımızı dışarı gönderemiyoruz, köpeklerin toplatılmasını istiyorum” diye konuştu.