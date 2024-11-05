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“Ümraniye’de Yangın: İtfaiye Ekipleri Görevde”

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YANGIN İHBARI ÜZERİNE ÜMRANİYE’DE OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, Kazım Karabekir Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın en üst katında yangın meydana geldi. Olayla ilgili ihbar yapıldıktan sonra, hızlı bir şekilde çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi.

EĞİTİM ALMIŞ EKİPLER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin devam ettiği bilgisi verildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının sebebi henüz belirlenemedi. Olay yerinde gelişmeleri takip eden ilgili birimler, güvenlik önlemlerini artırarak durumu kontrol altına almaya çalışıyor.

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