United Airlines’tan Yüksek Yakıt Maliyetleri Uyarısı

United Airlines CEO’su Scott Kirby, çalışanlarına yönelik gönderdiği mesajda, son üç hafta içinde jet yakıtı fiyatlarının iki katına çıktığını vurguladı. Kirby, bu fiyatların mevcut seviyelerde kalması durumunda, şirketin yalnızca yakıt maliyetlerinden dolayı yıllık 11 milyar dolarlık ek bir giderle karşılaşacağını belirtti.

UZUN VADEDE ZORLAYICI OLABİLİR

Kirby, mevcut talebin şimdiye kadarki en güçlü seviyede sürdüğünü ifade etmesine rağmen, yüksek yakıt maliyetlerini bilet fiyatlarına yansıtmanın uzun vadede zorlayıcı olabileceğine dikkat çekti.

PETROLÜN VARİL FİYATI 175 DOLARA ÇIKABİLİR

Petrolün varil fiyatının 175 dolara kadar yükselebileceğini ve 2027 yılı sonuna kadar 100 doların altına düşmeyeceğini öngörerek planlarını yaptıklarını aktaran Kirby, ikinci ve üçüncü çeyrekte, uçuş trafiğinin en düşük olduğu saatlerde ve günlerde kapasitenin yaklaşık yüzde 3 oranında azaltılacağını duyurdu. Chicago operasyonlarında yüzde 1’lik bir kapasite kesintisi yapılacağını bildiren Kirby, Tel Aviv ve Dubai seferlerinin durdurulmasının da yüzde 1’lik ek bir azalma sağlayacağını ifade etti. Bu kesintilerin mevcut planın, bu yıl için ayarlanan kapasitenin yaklaşık yüzde 5’ine denk geldiğini belirten Kirby, sonbaharda tam programa dönüş hedefinde olduklarını açıkladı.