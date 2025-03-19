Gündem

Üniversite’deki İmamoğlu Protestosunda Arbede Çıktı

universite-deki-imamoglu-protestosunda-arbede-cikti

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI

Dün akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması iptal edildi. Bugün sabah saatlerinde, İBB’ye yönelik iki ayrı soruşturma çerçevesinde evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN PROTESTO

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve gözaltına alınmasına tepki olarak protesto gösterisi düzenlemeye başladı. Öğrenciler, Esnaf Yemekhanesi önünde toplanırken, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden de katılımlar gerçekleşti.

POLİS MÜDAHALESİ VE ARBEDE

Öğrenciler, yemekhane önünden Ana Kapı’ya doğru yürüyüşe geçmeye çalışırken, İktisat Fakültesi önünde polis tarafından durduruldular. Durduruldukları noktada, “Aç aç barikatı aç” sloganları atan öğrencilerin müdahale ile karşılaşması sonucunda arbede yaşandı. Bu sırada çok sayıda kız öğrencinin yere düşmesi anları kameralara yansıdı.

ÖNEMLİ

Gündem

Trump Türkiye’ye Daha Çok Bağlayabilir

İsveç'in Expressen gazetesi, Türkiye'nin izlediği dış politikayı övdü ve Rusya'ya rağmen Ukrayna'ya verdiği desteği vurguladı, bu durumun Trump ile olası etkilerini değerlendirdi.
Dünya

İsveç Basınından Türkiye İçin Övgü Dolu Yorumlar

İsveç'in Expressen gazetesinde Türkiye'nin dış politikasının başarısı vurgulandı. Türkiye'nin Rusya ile iyi ilişkilerine rağmen Ukrayna'ya verdiği güçlü destek öne çıkarıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.