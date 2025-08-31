Üniversite Olayı: Genç Kız Öldürüldü

OLAYIN GECİKMEZ FAKTÖRLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü içindeki kafede, Ayberk Kurtuluş isimli bir erkek bilinmeyen bir nedenle 15 yaşındaki Hilal Özdemir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Kurtuluş, Özdemir’i silahla ateş ederek katletti. Ardından, Kurtuluş kendisine ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

ÜNİVERSİTENİN RESMİ AÇIKLAMASI

Boğaziçi Üniversitesi, yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

SUÇ GEÇMİŞİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Evrensel’in haberine göre, olayın Güney Kampüs içerisindeki lojman bölgesinde düzenlenen bir düğün sırasında gerçekleştiği belirtiliyor. Zanlının 18 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Boğaziçi Üniversitesi’nin Kennedy Lodge Sosyal Tesisleri, çeşitli davet ve organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor.