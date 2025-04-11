Üniversitede İnşaatta Düşme Olayı!

İNŞAATTA KORKUNÇ KAZA

0 Nisan Perşembe günü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü’ndeki beş katlı bir inşaat alanında 40 yaşındaki Hamdi Satılmış, bilinmeyen bir sebepten ötürü dengesini kaybetti ve beşinci kattan zemine düştü. Ağır yaralanma yaşayan Satılmış, çalışma arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Evli ve iki çocuk babası olan Hamdi Satılmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Satılmış’ın cenazesi, memleketi Ordu’nun Aybastı ilçesine gönderildi ve burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

ÖNCEKİ KAZALAR DA GÜNDEME GELDİ

Aynı üniversite kampüsünde gerçekleştirilen inşaat çalışmalarında daha önce de iki işçinin düşerek yaşamını yitirdiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.