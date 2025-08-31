Üniversitede Şok Edici Olay! Genç Kız Öldürüldü

OLAY VE KURBAN

Boğaziçi Üniversitesi’nin Güney Kampüsü içerisinde yer alan kafede, Ayberk Kurtuluş adlı bir erkek, henüz kesin bir neden bilinmeden tartıştığı 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i silahla vurdu. Kurtuluş, olaydan sonra silahla kendine ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, durumu araştırdı.

ÜNİVERSİTENİN AÇIKLAMASI

Boğaziçi Üniversitesi, meydana gelen olayla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” ifadeleri yer aldı.

SUÇ KAYITLARI VE DÜĞÜN ETKİSİ

Evrensel’in haberine göre, olay, Güney Kampüs içindeki lojman bölgesinde düzenlenen bir düğün esnasında gerçekleşti. Zanlının 18 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Boğaziçi Üniversitesi Kennedy Lodge Sosyal Tesisleri, davet ve organizasyonlar için kullanılabiliyor.