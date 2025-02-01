Ünlü Çiftin İlk Bebek Mutluluğu

İLK BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ

2021 yılında geniş yankı uyandıran bir törenle evlenen Lily Collins ve Charlie McDowell çiftinin ilk çocuğu dünyaya geldi. Sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak paylaşımda, bebeğin taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiğini duyurarak, ona Tove Jane adını verdiklerini belirtmişlerdir.

ŞÜKRAN DUYGULARINI PAYLAŞTILAR

35 yaşındaki Lily Collins ile 41 yaşındaki Charlie McDowell, paylaşımda “Muhteşem taşıyıcı annemize ve bu yolda bize destek olan herkese olan şükran duygumuzu anlatmaya kelimeler asla yetmez. Seni dünyalar kadar seviyoruz” ifadelerini kullanmışlardır.