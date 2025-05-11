Ünlü Çizgi Film Oyuncağı Toplanıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa denetimi faaliyeti yürüten yetkili kuruluşlar tarafından tespit edilen güvensiz ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor. Denetimlerin neticesinde, Bakanlık, bir oyuncağın sağlıksız kullanımına dair bulgulara ulaştı. İlgili ürünün yasaklanmasına karar verilirken, piyasalardan da toplatılması kararlaştırıldı.

ŞİMŞEK MCQUENN: ANİMASYON DÜNYASININ İKONİK KARAKTERİ

Pixar’ın 2006 yılında gösterime giren “Arabalar” (Cars) filmiyle tanıttığı Şimşek McQueen, animasyon dünyasında ikonik bir karakter olarak ön plana çıktı. Montgomery “Şimşek” McQueen, kariyerine kibirli bir çaylak olarak adım atsa da, zamanla dostluk, alçakgönüllülük ve takım çalışmasının önemini öğrenerek izleyicilerin kalbinde özel bir yer elde etti.

TASARIMI VE İLHAM KAYNAKLARI

Şimşek McQueen’in tasarımı, NASCAR araçlarına dayanarak geliştirildi. Bunun yanı sıra, Mazda Miata ve Dodge Viper gibi spor otomobillerinden de ilham alındı. Bu tasarım birleşimi, karaktere hem klasik hem de modern bir görünüm kazandırdı.

SESLENDİRME VE YARATICI EKİP

Bu karakter, ünlü aktör Owen Wilson tarafından seslendirildi. McQueen’in ismi, Pixar animatörü Glenn McQueen’in 2002’deki vefatı sonrası ona bir saygı duruşu olarak verildi.

YARIŞ KARİYERİ VE GELİŞİMİ

Şimşek McQueen, Piston Kupası’nda mücadele eden bir profesyonel yarış arabasıdır. Serinin başlangıç filminde, Piston Kupası’nı kazanma hedefi doğrultusunda yola çıkar, fakat yolculuğu esnasında Radyatör Kasabası’nda kaybolur ve burada yeni dostluklar kurarak kişisel gelişim yaşar.

KÜLTÜREL ETKİSİ VE POPÜLERLİK

“Ka-chow!” ve “Ben hızım!” gibi sözleriyle tanınan Şimşek McQueen, hem çocuklar hem de yetişkinler arasında büyük bir hayran kitlesi yaratıyor. Oyuncakları, giysileri ve diğer ürünleriyle dünya genelinde popülerliğini koruyor.