Ünlü Çizgi Filmin Oyuncağı Toplanıyor

PİYASA DENETİMİ VE GÜVENSİZ ÜRÜNLER

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştiren yetkili kuruluşlar aracılığıyla güvensiz ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimlerin sonucunda Bakanlık, bir oyuncağın kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti. Bunun üzerine, ürün hakkında yasaklama kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

ŞİMŞEK MCQUENN’İN ANİMASYON DÜNYASINDAKİ YERİ

Pixar’ın 2006 yılında gösterime giren “Arabalar” (Cars) filmiyle tanıtılan Şimşek McQueen, animasyon dünyasının en ikonik karakterlerinden biri oldu. Montgomery “Şimşek” McQueen, kariyerine kibirli bir çaylak olarak başlasa da, zamanla dostluk, alçakgönüllülük ve takım çalışmasının önemini öğrenerek izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

TASARIMI VE İLHAM KAYNAKLARI

Şimşek McQueen’in tasarımı, NASCAR araçlarından esinlenerek oluşturuldu. Ayrıca, Mazda Miata ve Dodge Viper gibi spor otomobillerinden de ilham alındı. Bu tasarım kombinasyonu, ona hem klasik hem de modern bir görünüm kazandırıyor.

SESLENDİRME VE YARATICI EKİP

Karakter, Amerikalı aktör Owen Wilson tarafından seslendiriliyor. McQueen’in ismi, Pixar animatörü Glenn McQueen’in 2002’deki vefatı sonrası ona bir saygı duruşu olarak verilmiştir.

YARIŞ KARİYERİ VE KİŞİSEL GELİŞİMİ

Şimşek McQueen, Piston Kupası’nda yarışan bir profesyonel yarış arabasıdır. Serinin ilk filminde, Piston Kupası’nı kazanma hedefiyle yola çıkar, ancak yolculuğu sırasında Radyatör Kasabası’nda kaybolur ve burada yeni dostluklar kurarak önemli bir kişisel gelişim gösterir.

KÜLTÜREL ETKİSİ VE POPÜLERLİĞİ

“Ka-chow!” ve “Ben hızım!” gibi replikleriyle tanınan Şimşek McQueen, hem çocuklar hem de yetişkinler arasında oldukça büyük bir hayran kitlesi edinmiştir. Oyuncakları, giysileri ve diğer ürünleriyle dünya genelinde popülerliğini sürdürmektedir.