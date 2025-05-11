Ünlü Çizgi Filmin Oyuncağı Toplanıyor

PİYASA DENETİMİ VE GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN İLANI

Ticaret Bakanlığı, yetkili kuruluşlar tarafından belirlenen güvensiz ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde duyurmaya devam ediyor. Yapılan denetimlerin ardından, Bakanlık bir oyuncak ürününün sağlıksız kullanımını tespit etti. Bu doğrultuda, ilgili ürünün yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

ŞİMŞEK MCQUEEN’İN KARIYERİ

Pixar’ın 2006 yılında yayınladığı “Arabalar” (Cars) filmi ile tanıtılan Şimşek McQueen, animasyon evreninin en ikonik karakterlerinden biri oldu. Montgomery “Şimşek” McQueen, kariyerine kibirli bir çaylak olarak adım atsa da, zaman içinde dostluk, alçakgönüllülük ve takım çalışması gibi değerleri öğrenerek izleyicilerin kalbinde özel bir yer edindi.

TASARIM VE İLHAM KAYNAĞI

Şimşek McQueen’in tasarımında NASCAR araçları temel alındı. Bunun yanında, Mazda Miata ve Dodge Viper gibi spor otomobillerden de esinlenildi. Bu harman, ona hem klasik hem de modern bir görünüm kazandırdı.

SESLENDİRME EKİBİ VE HÜRENCİLİK

Karakter, ünlü Amerikalı aktör Owen Wilson tarafından seslendiriliyor. McQueen’in ismi, Pixar animatörü Glenn McQueen’in 2002’de vefatından sonra, ona bir saygı duruşu olarak verilmiştir.

Şimşek McQueen, Piston Kupası’nda yarışan bir profesyonel yarış arabası olarak karşımıza çıkıyor. İlk filmde, Piston Kupası’nı kazanma hedefiyle yola koyuluyor ama yolculuğu sırasında Radyatör Kasabası’nda kayboluyor. Burada yeni arkadaşlıklar kurarak kişisel gelişim gösteriyor.

KÜLTÜREL ETKİ VE POPÜLERLİK

“Ka-chow!” ve “Ben hızım!” gibi unutulmaz replikleri ile tanınan Şimşek McQueen, hem çocuklar hem de yetişkinler arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Oyuncakları, giysileri ve diğer ürünleriyle dünya genelinde popülerliğini koruyor.