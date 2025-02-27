Ünlü Golfçü Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu

Olay, Bodrum’da bir sitede gerçekleşti. Beyhan Benardete’den haber alamayan ailesi ve site yetkilileri, durumu erkenden fark ederek jandarma ve sağlık ekiplerini çağırdı. Eve giren ekipler, Benardete’yi salonda hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesiyle iş insanının vefat ettiği doğrulandı. Bodrum Cumhuriyet Savcısı ve jandarma birimleri, olay yerinde özenli incelemeler yaptı. İlk gözlemler, Benardete’nin vücudunda darp ya da şüpheli bir bulguya rastlanmadığını ortaya koydu. Ancak, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze, ön otopsi işlemlerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsi raporunun olayın detaylarını aydınlatması bekleniyor.

Beyhan Benardete, Türkiye’nin önde gelen golf oyuncularından biri olarak biliniyordu ve iş hayatında da saygın bir konuma sahipti. Sağlıklı ve spor dolu bir yaşam tarzıyla tanınan Benardete’nin ani ölümü, yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu. Yakınları, “Bu beklenmedik kayıp hepimizi şoke etti. Sağlıklı ve aktif bir insandı,” diyerek duydukları üzüntüyü ifade etti. Benardete ailesi ve yakınları, cenaze töreni hakkında henüz bir bilgi vermedi. Adli soruşturma ise tüm hızıyla sürüyor. Otopsi sonuçlarının ardından, olayın arka planı aydınlanacak.