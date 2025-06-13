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Ünlü Menajer Tren Raylarında Ölü Bulundu!

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ATİNA’DA ŞOK EDİCİ OLAY

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, ünlü futbolcu menajeri ve eski teknik direktör Andreas Kyriakopoulos, Sintagma Meydanı’ndaki metro istasyonunun rayları üzerinde ölü olarak bulundu. Bu durum, ülkede büyük bir şok etkisi yarattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kyriakopoulos’un yaşamını yitirdiğini açıkladı.

PROSSPORT’TAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Andreas Kyriakopoulos’ın ölümü, futbol camiasında derin bir üzüntü yarattı. Kyriakopoulos’un çalıştığı şirket olan Prossport, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Şirketimizin ortağı ve yönetişi yeri doldurulamaz bir insan olan Andreas Kyriakopoulos’un ani ölümü hepimizi çok üzdü. Geride bıraktığı boşluk doldurulamaz. Onunla çalıştığımız ve tanıdığımız için onur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

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