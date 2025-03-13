Ünlü Oryantal Tanyeli Entübe Edildi

HASTALIK DURUMUNDAN DOLAYI ENTÜBE EDİLDİ

Ünlü oryantal Tanyeli’den üzen bir haber geldi. Pankreas kanseriyle mücadele eden sanatçının sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle entübe edildiği öğrenildi. Uzun süredir hastanede tedavi gören Tanyeli, son paylaşımlarında sevenlerinden dua istemişti. Son günlerde sessiz kalan sanatçının durumu ise sevenleri tarafından büyük bir merakla takip ediliyordu.

DUA BEDELİ GÜÇ İSTEDİ

Tedavi sürecinde sosyal medya üzerinden hayranlarıyla sık sık iletişim kuran Tanyeli, son zamanlarda sessiz kalmıştı. En son 27 Şubat’ta yapmış olduğu paylaşımda, “Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz. Yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah’a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız.” sözlerini paylaşmıştı.

TANYELİ KİMDİR?

Tanyeli, asıl adı Öznur Kral olan ünlü oryantal sanatçı, 1972 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Ailesinin boşanmasının ardından çocuk yaşlarda Çocuk Esirgeme Kurumu’nda büyüdü. İlk evliliğini 14 yaşında gerçekleştiren Tanyeli, 15 yaşında anne oldu. İkinci evliliğinin ardından, Avustralya’daki iş insanı İlker Sünnili ile üçüncü evliliğini yaptı. Dans yarışmalarıyla dikkat çekerek Türkiye’nin en ünlü oryantallerinden biri haline geldi.