Ünlü Oryantal Tanyeli Yoğun Bakımda

SAĞLIK DURUMUNDA CİDDİ BOZULMA

Ünlü oryantal Tanyeli’den üzen bir haber geldi. Pankreas kanseriyle mücadele eden sanatçının sağlık durumu ağırlaştığı için entübe edildi. Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Tanyeli, son paylaşımında sevenlerinden dua talep etti. Günlerdir sessiz kalan sanatçının durumu, hayranları tarafından büyük bir merakla takip ediliyordu.

DUA TALEBİ VE SON PAYLAŞIMI

Tedavi süreci boyunca sosyal medya aracılığıyla sık sık hayranlarıyla iletişim kuran Tanyeli, son günlerde sessizliğe büründü. 27 Şubat’ta yaptığı son paylaşımında, hastanede bulunduğunu ve taburcu olmayı umduğunu belirterek “Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz. Yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah’a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız.” ifadelerini kullandı.

TANYELİ KİMDİR?

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1972 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Çocuk yaşlarda ailesinin boşanması nedeni ile Çocuk Esirgeme Kurumu’nda büyüdü. 14 yaşında ilk evliliğini yaptı ve 15 yaşında anne oldu. İkinci evliliğinin ardından üçüncü evliliğini ise Avustralya’da iş insanı İlker Sünnili ile gerçekleştirdi. Dans yarışmaları ile tanınan Tanyeli, Türkiye’nin en ünlü oryantallerinden biri olarak kariyer yaptı.