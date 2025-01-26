Ünlü Oyuncular Gözaltında Mı? Yanıt Geldi

MENAJER AYŞE BARIM HAKKINDA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Dizi ve film dünyasında tekelleşme suçlamalarıyla gündemde olan ünlülerin menajeri Ayşe Barım’a yönelik yürütülen soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor. Soruşturmanın odak noktası, Barım’ın Taksim’deki Gezi Parkı Olayları’nın planlayıcısı olduğu iddiasıyla yürütülen işlemler. Savcılık, Barım’ın ID İletişim’e bağlı sanatçıları 29 Mayıs-2 Haziran 2013 tarihleri içerisinde Gezi Parkı Olaylarına katılmaları konusunda yönlendirdiğini öne sürdü. Barım’ın bu süreçte Gezi Parkı Davası’nda tutuklu olan Osman Kavala, Çiğdem Mater ve yurt dışında bulunan oyuncu Mehmet Ali Alabora ile yoğun bir iletişim içinde olduğu belirtiliyor.

İFADE VEREN ÜNLÜ OYUNCULARIN DURUMU

Soruşturmanın bir parçası olarak Halit Ergenç, Nejat İşler, Mehmet Günsür ve Merve Dizdar gibi tanınmış oyuncular Çağlayan Adliyesi’nde tanık sıfatıyla ifade vermek üzere çağrıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medyada yayılan “İfade veren oyuncular gözaltına alındı” iddialarının yanıltıcı olduğunu açıkladı. Erdinç, “Çağlayan Adliyesi’nde ifade veren oyuncuların gözaltına alındığı veya hâlâ gözaltında bulunduğu iddiaları doğru değildir. İlerleyen dönemlerde başka oyuncuların da tanık sıfatıyla ifadelerine başvurulması muhtemeldir. Bu nedenle, söz konusu kişilerin hiçbiri gözaltında değildir. Soruşturma kapsamda gözaltında bulunan tek isim, ID İletişim’in kurucu ortağı Ayşe Barım’dır.” ifadelerini kullandı.

OYUNCULARA YÖNELTİLEN SORULAR

Erdinç, ifade veren oyunculara, “Gezi Parkı’na kendi iradeleriyle mi gittikleri yoksa Ayşe Barım’ın yönlendirmesiyle mi eyleme katıldıkları” sorusunun yöneltildiğini belirtti. Bu bilgiler, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.