Ünlü Oyunculara Gözaltı İddialarına Yanıt

DİZİ VE FİLM SEKTÖRÜNDEKİ İDDİALAR

Dizi ve film sektöründe tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taksim’deki Gezi Parkı Olaylarının planlayıcısı olduğu iddiasıyla bir soruşturma başlatıldı. Savcılık, Barım’ın ID İletişim’e bağlı sanatçılara 29 Mayıs-2 Haziran 2013 tarihleri arasında Gezi Parkı Olaylarına katılmaları için yönlendirme yaptığı iddiasında bulundu. Ayrıca, Barım’ın bu dönemde Gezi Parkı Davası tutuklusu olan Osman Kavala, Çiğdem Mater ve şu anda yurtdışında bulunan oyuncu Mehmet Ali Alabora ile yoğun bir iletişim içinde olduğu öne sürüldü.

Soruşturma çerçevesinde Halit Ergenç, Nejat İşler, Mehmet Günsür ve Merve Dizdar gibi birçok ünlü oyuncu, tanık sıfatıyla ifadelerine başvurulmak üzere Çağlayan Adliyesi’ne çağrıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medyada yayılan “İfade veren oyuncular gözaltına alındı” iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Erdinç, “Çağlayan Adliyesi’nde ifade veren oyuncuların gözaltına alındığı veya hala gözaltında bulundukları iddiaları yanlıştır. İlerleyen süreçte başka oyuncuların da tanık sıfatıyla ifadelerine başvurulması bekleniyor. Bu nedenle, bu isimlerin hiçbiri gözaltında değildir. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan tek kişi, ID İletişim’in kurucu ortağı Ayşe Barım’dır.” ifadelerini kullandı.

OYUNCULARA YONELTILEN SORULAR

Erdinç, tanık olarak ifade veren oyunculara, “Gezi Parkı’na kendi iradeleriyle mi gittikleri yoksa Ayşe Barım’ın yönlendirmesiyle mi eyleme katıldıkları” sorusunun yöneltildiğini belirtti. Bu bilgi, soruşturmanın gidişatının nasıl devam edeceği konusunda önemli bir ipucu sunuyor.