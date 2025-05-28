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Ünlü Rapçi Lvbel C5 Tahliye Oldu

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GEBZE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN TUTUKLAMA

Lvbel C5 olarak tanınan 24 yaşındaki rap müzisyen Süleyman Burak Bodur, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı ‘Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu’ kapsamında 22 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Türkiye’nin en popüler müzisyenleri arasında yer alan Bodur hakkında bugün tahliye kararı çıktı.

MAHKEME SAVUNMASI

Bodur, mahkeme sürecinde yaptığı savunmasında şarkı sözlerinde yer alan ifadelerin kasıtlı olarak yazılmadığını, bu sözlerin yalnızca kafiyeler uyum sağladığı için kaleme alındığını ve bunun bir suç olduğunu bilmediğini ifade etti.

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